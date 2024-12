Tierpark Niederfischbach

Nederlanders halen eenzame berberaap uit Duitse dierentuin

Dankzij een Nederlandse organisatie zit een angstige berberaap niet meer helemaal alleen in een Duitse dierentuin. Stichting AAP heeft het eenzame dier weggehaald uit een dierenpark in deelstaat Rijnland-Palts. Hij is ondergebracht in een opvangcentrum in Spanje.

"Berberaap Louie heeft ongeveer twintig jaar in een dierentuin in Duitsland gezeten, waar hij de laatste twee jaar zelfs helemaal alleen zat", laat de stichting weten. Het gaat om Tierpark Niederfischbach, opgericht in 1957. "Voor een sociaal dier als een berberaap is dat allesbehalve een fijn leven."

AAP zet vraagtekens bij de verzorging van de aap. Men zag direct dat Louie "enorm veel overgewicht heeft, veel meer dan gemiddeld voor een mannetje". Bovendien is de berberaap bang "voor alles om hem heen". "Louie schrikt van elk geluidje en elke beweging."



Ontsnappingen

Louie zou bovendien betrokken zijn geweest bij verschillende ontsnappingen uit de dierentuin, voor het laatst in maart 2023. Om hem te vangen, werden netten gebruikt. Het park bleek overigens niet te beschikken over de juiste papieren voor het dier. De Nederlanders waren dan ook opgelucht om hem naar Spanje te kunnen brengen.



Daar is zijn dieet aangepast, om te kunnen zorgen voor een gezond gewicht. Men gaat voorzichtig met de aap om. "Hij reageert met veel angst op alle nieuwe situaties. Beetje bij beetje gaat hij vooruit en toont hij meer interesse in zijn omgeving." Nu wordt gezocht naar soortgenoten om mee samen te leven.