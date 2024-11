Captain Jack

Nieuwe Belgische burgemeester wil aanleg pretpark tegenhouden

Een vergevorderd plan voor een nieuw pretpark in de buurt van Antwerpen lijkt weinig kans van slagen meer te hebben. De nieuwe burgemeester van de stad Mortsel, waar themapark Captain Jack moet komen te liggen, is een felle tegenstander van het project. Hij wil de komst van het attractiepark tegenhouden.

Michiel Hubeau, lid van de partij Groen Vooruit, start begin december als burgemeester. Hij eist dat de natuur op de beoogde locatie behouden blijft en dat er geen verharding bijkomt. "Daarom moet de Vlaamse regering de plannen voor een pretpark als Captain Jack of de ontwikkeling van een bedrijventerrein op die plek snel opbergen", vertelt hij in gesprek met De Standaard.

"Binnenkort start ik als burgemeester en zal ik snel een overleg vastleggen met onze duidelijke vraag om de bestemming van de terreinen waarop Captain Jack is gepland te veranderen." In plaats van het attractiepark zou Hubeau liever "extra groene ruimte en natuurbeleving" zien.



Bobbejaanland

Jack Schoepen, initiatiefnemer van het nieuwe pretpark en zoon van Bobbejaanland-oprichter Bobbejaan Schoepen, zegt verbaasd te zijn over het standpunt van de toekomstige burgemeester. "Captain Jack houdt rekening met voorschriften rond duurzaamheid en klimaatneutraliteit", reageert zijn woordvoerster.



Captain Jack zou een themapark moeten worden dat volledig in het teken staat van luchtvaart. De ontwikkeling van het bouwproject staat al een tijdje stil. Men wacht op een bodemonderzoek door afvalstoffenmaatschappij OVAM. Zolang de resultaten niet bekend zijn, kunnen er geen vergunningen aangevraagd worden.