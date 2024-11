Skara Sommarland

Pretparkbezoekers begonnen te filmen toen jongetje verdronk

Ambulancemedewerkers zijn afgelopen zomer zwaar gehinderd tijdens een ongeluk in een Zweeds pretpark. In Skara Sommarland verdronk in augustus een 10-jarige jongen. Toen hulpverleners ter plaatse kwamen, hadden ze veel last van bezoekers die in de weg stonden om het incident te filmen.

Dat blijkt uit getuigenverklaringen die zijn ingezien door Zweedse media. Hoewel een ambulance met zwaailichten en loeiende sirenes aan kwam rijden, gingen veel bezoekers niet aan de kant. In plaats daarvan kozen ze ervoor om het tafereel te filmen.

Een badmeester ontdekte dat het slachtoffer levenloos in het water lag. Er kwam een ambulance ter plaatse en de jongen werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar de tiener kon niet meer gered worden. Inmiddels hebben de autoriteiten een vooronderzoek afgerond.



Mobiele telefoons

Daarvoor werd gesproken met getuigen, die vertelden hoe lastig het voor de ambulance was om ter plaatse te komen. Omstanders verzamelden zich rond de plek waar de jongen werd gevonden. Veel mensen gingen op de rand staan, in de hoop dichterbij te komen. Anderen begonnen te filmen met hun mobiele telefoons.



Wat ook niet meehielp, is dat het zwembad van Skara Sommerland ondertussen geopend bleef voor publiek. Bezoekers gleden gewoon van de glijbaan, pal naast het verdronken jongetje. Ook werd water gespetterd op het toegesnelde ambulancepersoneel.



Misdrijf

Afgelopen maand maakte justitie bekend dat niemand wordt vervolgd voor het ongeluk, omdat er geen sprake was van een misdrijf.