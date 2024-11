Looopings

Looopings nu ook actief op sociaal netwerk Bluesky

Looopings heeft vanaf vandaag een eigen pagina op het groeiende sociale netwerk Bluesky. Het platform werkt grotendeels hetzelfde als X, beter bekend als Twitter, waar de laatste tijd veel mensen vertrekken uit onvrede over het beleid van eigenaar Elon Musk. In korte tijd kreeg Bluesky er miljoenen gebruikers bij.

Op dit moment heeft het netwerk meer dan twintig miljoen gebruikers. Het logo van Bluesky is een blauwe vlinder. Veel pretparkliefhebbers stapten eveneens over, al laten Europese attractieparken en dierentuinen zich nog nauwelijks zien.

Er zijn ook verschillen met X. Zo ontbreken er advertenties en kunnen domeinnamen geclaimd kunnen worden als accountnaam, na een controle.



Threads

Looopings is nu te vinden via de Bluesky-gebruikersnaam @looopings.nl. We blijven ook actief nieuws delen via Facebook, Instagram, Threads, LinkedIn en X. Verder is er een YouTube-kanaal met meer dan 240.000 abonnees.