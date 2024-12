Efteling

Danse Macabre in de Efteling: welke koorbank vinden fans het best?

De nieuwe griezelattractie Danse Macabre in de Efteling biedt zes verschillende belevingen: bezoekers nemen plaats in één van de zes koorbanken, die kantelen en draaien. Door de verschillende posities van de banken in de hoofdshow zien de inzittenden op elke plek net iets anders. Maar welke bank zorgt voor de beste ervaring?

Die vraag verscheen afgelopen week in het Instagram-chatkanaal van Looopings. Honderden Efteling-fans en pretparkliefhebbers lieten vervolgens van zich horen. In totaal reageerden 709 gebruikers op de online poll. Iets minder dan de helft - 312 personen - zegt geen voorkeur te hebben, bijvoorbeeld omdat men nog niet alle koorbanken heeft uitgeprobeerd.

Danse Macabre opende een maand geleden. Er zijn inmiddels ook veel Efteling-fanaten die inmiddels wél een uitgesproken mening hebben. Van die groep kiest bijna de helft voor koorbank nummer vier. Maar liefst 49,3 procent van de stemmers met een voorkeur stapt het liefst in de vierde koorbank.



Minst graag

20,4 procent gaat voor koorbank drie. De andere zitplaatsen zijn een stuk minder populair. Zo scoren koorbank twee en koorbank één respectievelijk 11 en 10,3 procent. Bank zes is bij 6,5 procent de favoriet. Efteling-fans zitten het minst graag in koorbank vijf. Van alle mogelijke opties haalde nummer vijf slechts 2,5 procent van de stemmen binnen.



Bezoekers bepalen niet zelf waar ze plaatsnemen. Het indelen gebeurt door een medewerker bij de ingang van de abdij, met behulp van een speciaal ontwikkelde app. Een personeelslid vult op een tablet in uit hoeveel personen een gezelschap bestaat. De app geeft vervolgens aan naar welke catacombe de groep gestuurd wordt.



In de war geschopt

Daarbij houdt het systeem er rekening mee dat gezelschappen graag op dezelfde rij willen plaatsnemen. De zes koorbanken bestaan elk uit drie rijen voor zes personen. Er is een aparte rij voor single riders, waarmee lege plekken worden opgevuld. Overigens kan de volgorde nog in de war worden geschopt als bezoekers vóór of tijdens het betreden van de kapel van plek wisselen.



Niet alle elementen in de hoofdshow zijn overal even goed te zien. Zo staan in de kelder van de attractie - de crypte - graftombes die opengaan als de muziek aanzwelt. Vanuit sommige koorbanken zijn de taferelen niet of nauwelijks waar te nemen. Andere onderdelen die regelmatig gemist worden zijn lichtgevende monsterogen in de bak met instrumenten, zingende monniken en een projectie van een monsterkat.