Directeur van pretparkgroep Merlin vertrekt na twee jaar, tijdelijke opvolger aangewezen

De directeur van de internationale pretparkgroep Merlin Entertainments treedt af. Scott O'Neil blijkt buiten de pretparkwereld een andere uitdaging gevonden te hebben. Eind dit jaar neemt hij afscheid. Hij wordt tijdelijk opgevolgd door Fiona Eastwood, die nu nog fungeert als operationeel directrice.

O'Neil begon in november 2022. Hij hield het dus twee jaar vol. "Scott heeft Merlin Entertainments met passie en toewijding geleid", zegt bestuursvoorzitter Roland Hernandez. "Ik wil hem bedanken voor zijn diensten. We wensen hem het beste bij al zijn toekomstige inspanningen."

In een verklaring zegt O'Neil vereerd te zijn dat hij de basis mocht leggen "voor een volgende groeifase". Interimdirectrice Eastwood werkt al sinds 2015 voor Merlin. Hernandez noemt haar "een leider van wereldklasse". "Haar eerdere rol plaatst haar in een ideale positie om deze transitie te leiden."



De komende tijd zoekt het bestuur naar een permanente vervanger. Merlin Entertainments beheert in Europa onder andere Alton Towers, Thorpe Park, Chessington World of Adventures, Heide Park, Gardaland en alle Legoland-vestigingen. Bovendien is Merlin de partij achter toeristische attracties als Sea Life, Madame Tussauds en The Dungeons.