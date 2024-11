Madurodam

Kersttram van Sky Radio rijdt nu ook rond in Madurodam

Sky Radio laat dit jaar een kersttram rondrijden door Amsterdam, Den Haag én miniatuurstad Madurodam. Het bekende radiostation sponsort rond de kerstperiode steevast trams in grote steden. Nu zien ook bezoekers van het Haagse themapark de thematram voorbijkomen, weliswaar in het klein.

Het gaat om "een unieke miniatuurversie", laat Sky Radio weten. Radiodirecteur Uunco Cerfontaine noemt de commerciële sponsordeal het "een enorme eer". "Het bevestigt dat de kersttram voor velen een begrip is en onlosmakelijk verbonden is met Nederland."

Het is de bedoeling om bezoekers van Madurodam te "verblijden met deze bijzondere kerstbeleving". In Amsterdam en Den Haag is de kersttram actief vanaf vandaag tot en met zondag 26 december. "Kerst vier je met Sky Radio", staat erop.



24 uur per dag

Sky Radio, eigendom van Talpa, wordt tegen het einde van het jaar steevast omgedoopt tot The Christmas Station. De zender draait dan 24 uur per dag kersthits. Men heeft ook al jaren een samenwerking met Disneyland Paris. Op de radio wordt in het kerstseizoen dagelijks reclame gemaakt voor het Disney-resort.