Schwaben Park

Duits pretpark gaat voor het eerst in de winter open

Een pretpark in Duitsland is voor het eerst toegankelijk in het winterseizoen. Schwaben Park, gelegen in Kaisersbach, nodigt bezoekers uit voor het nieuwe evenement Ersten Adventstraum. De poorten gaan open op alle vrijdagen, zaterdagen en zondagen van 29 november tot en met 29 december.

Het park wordt aangekleed met meer dan een half miljoen lichtjes en ruim honderd verlichte figuren. Ook komt er een 6 meter hoge kerstboom en een zwevende ster op 20 meter hoogte. Verschillende attracties gaan open. De overdekte boottocht Azura wordt bevolkt door kerstelfen.

Daarnaast realiseert het park een speciale rodelbaan, die alleen bij temperaturen onder het vriespunt in gebruik genomen kan worden. Regionale muziek- en dansgroepen geven kerstoptredens. Ersten Adventstraum vindt op de meeste dagen plaats van 11.00 tot 19.00 uur. Op sommige vrijdagen start het evenement pas om 15.00 uur.