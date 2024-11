Efteling

Oeps: spookmuzikant bij Efteling-attractie Danse Macabre steekt middelvinger op

Niet alle spoken bij Danse Macabre in de Efteling zijn even vriendelijk. In de buurt van de nieuwe attractie staat een kabinet met voorwerpen die tot leven komen. Een spookmuzikant blijkt daar af en toe een obsceen gevaar te maken naar voorbijgangers.

In het zogeheten Kabinet der Vermisten zien we onder meer een boeket met verwelkende rozen, krantenartikelen met bewegende foto's en een viool die uit zichzelf begint te spelen. Ook is een trompet zichtbaar met een handschoen ernaast. Als de vingers van de handschoen op en neer gaan, wordt de trompet even verderop bespeeld.

Van tijd tot tijd kan het voorkomen dat de wijs- en ringvinger van de hand tegelijkertijd naar beneden gaan, terwijl de middelvinger omhoog blijft staan. Het resultaat laat zich raden: op die manier lijkt het alsof de onzichtbare muzikant zijn afkeur laat blijken door zijn middelvinger op te steken. Op social media verschenen beelden van het opmerkelijke tafereel.



Symbolica

Het brutale gebaar is in het verleden al eens per ongeluk tevoorschijn gekomen bij een Efteling-bewoner. In 2017 ontstond landelijke commotie toen Almar, de brabbelende tovenaar in de darkride Symbolica, zijn middelvinger toonde aan passerende bezoekers. Dat euvel was destijds snel opgelost.