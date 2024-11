Alton Towers Resort

Engels pretpark bouwt suspended top spin, vergelijkbaar met Talocan in Phantasialand

De thrillride Talocan in Phantasialand krijgt een broertje. Het Engelse pretpark Alton Towers opent volgend jaar de nieuwe attractie Toxicator: een suspended top spin van de Duitse fabrikant Huss Park Attractions. Het gaat om een variant op de klassieke top spin, bestaand uit twee armen met een schommelende bank die over de kop vliegt.

Bijzonder aan de suspended top spin is dat de passagiers met hun voeten in de lucht bungelen: de gondel heeft geen bodem. De keuze voor het attractietype is opvallend, omdat Alton Towers enkele jaren geleden nog een top spin heeft afgebroken. Van 1997 tot en met 2015 was op dezelfde plek de top spin Ripsaw te vinden.

Vanwege tegenvallende bezoekersaantallen en hoge onderhoudskosten koos men er negen jaar geleden voor om afscheid te nemen van het apparaat. Nu maakt de attractie een comeback, in een nieuw jasje. Het gaat om de derde suspended top spin van Europa, na Talocan (2007) in Phantasialand en Temple of Fire (2020) in het Russische Dream Island.



The Phalanx

Toxicator wordt onderdeel van themagebied Forbidden Valley, waar eerder dit jaar de sensationele hangende achtbaan Nemesis werd heropend als Nemesis Reborn. Het achtergrondverhaal, over de militaire organisatie The Phalanx, komt ook terug bij de nieuwe attractie.



Alton Towers gebruikt de slogan "Submit to the Spin". In marketingmateriaal zijn felgroene symbolen zichtbaar die wijzen op giftige stoffen. Bij de bouwaanvraag had het project nog de werktitel Project Ocean. Eerder was ook sprake van een overdekte attractie met de voorlopige naam Project Horizon. Daarover is al geruime tijd niets naar buiten gekomen.