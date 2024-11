Walibi Holland

Opvallend uiterlijk voor trein van nieuwe achtbaan YoY in Walibi Holland

De treinen van de nieuwe achtbaan YoY in Walibi Holland krijgen een opvallend uiterlijk. Walibi-directrice Mascha Taminiau deelde vandaag een foto van enkele karretjes in een interne memo voor personeel. "De eerste trein van YoY is binnen!", schrijft ze erbij.

We zien meerdere enkele bakjes met één zitplaats. Vanwege het smalle spoor krijgt YoY een trein waarin alle passagiers in een enkele rij achter elkaar zitten. Het voorste karretje van de groene trein is aangekleed met zilverkleurige decoraties in de vorm van wortels en bladeren.

Over het thema heeft Walibi zelf nog niks bekendgemaakt. De blauwe bakjes ontbreken nog. "Kan niet wachten op de eerste rit!", aldus Taminiau. YoY, een single-rail coaster van de Amerikaanse fabrikant Rocky Mountain Construction (RMC), wordt 30 meter hoog.



Untamed

Er komen twee banen met verschillende eigenschappen: een groene baan met zes inversies en een blauwe baan zonder inversies. De topsnelheid bedraagt 82 kilometer per uur. In april 2025 moet de opening plaatsvinden. RMC was ook verantwoordelijk voor Walibi-achtbaan Untamed in 2019.