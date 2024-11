Bobbejaanland

Black Friday-actie bij Bobbejaanland: jaar toegang voor 59,95 euro

De abonnementen van Bobbejaanland zijn in de aanbieding. Vanwege Black Friday werden de prijzen van de vier abonnementsvormen Bronze, Silver, Gold en Diamond fors verlaagd. Daardoor kost een jaar toegang met de Silver Pass momenteel geen 99,90 euro meer, maar 59,95 euro.

Het gaat om een korting van 39,95 euro: 40 procent. Met een Silver Pass mag een abonnementhouder op alle reguliere openingsdagen naar binnen. Bovendien ontvangen de abonnees één voorrangspas, vier keer gratis toegang voor 65-plussers en 10 procent korting op producten in restaurants en shops.

De Silver Pass is dus tijdelijk goedkoper dan twee losse entreebewijzen. Voor een standaardticket vroeg Bobbejaanland het afgelopen jaar 44,90 euro. Ook de andere pasjes zijn in de aanbieding. Een Bronze Pass van 69,90 euro kost nu 45,45 euro. Dat abonnement is echter niet geldig op onder meer weekenddagen in de zomer en tijdens de halloweenperiode.



Meer extra's

De prijs van een Gold Pass - met meer extra's en voordelen dan Silver - zakte van 124,90 euro tot 74,95 euro. Het tarief van het duurste abonnement, de Diamond Pass, bedraagt momenteel 89,95 euro in plaats van 149,90 euro.



Daarbij is parkeren inbegrepen, net als bijvoorbeeld een gratis dagticket voor een vriend, vier keer een Speedy Pass One Ride, 20 procent korting in restaurants en shops, gratis entree voor meegebrachte 65-plussers en drie keer toegang tot partnerparken in Nederland en Duitsland.



Automatisch

De Black Friday-korting wordt automatisch verrekend in de online shop op de Bobbejaanland-website. Het Vlaamse attractiepark hanteert de actietarieven tot en met maandag 2 december.