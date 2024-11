Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Black Friday: ruim een jaar naar Slagharen voor nog geen 53 euro

Een jaarabonnement voor Attractiepark Slagharen kost tijdelijk nog geen 53 euro. Wie nu een Zilver-pas bestelt, krijgt onbeperkt toegang tot en met januari 2026. Vanwege Black Friday ligt de prijs een stuk lager dan gewoonlijk. Het Overijsselse pretpark vraagt 52,43 euro in plaats van 74,90 euro.

Dat is minder dan één regulier Efteling-ticket in 2025. Het Zilver-abonnement is ook goed voor toegang tijdens de zomermaanden, toegang tijdens Halloween, 10 procent korting op overnachtingen in het laagseizoen en 50 procent korting op een parkeerkaart.

Ook de varianten Goud en Platinum zijn in prijs verlaagd. Wie voor Goud kiest, betaalt momenteel 62,93 euro in plaats van 98,90 euro. Daarbij is parkeren inbegrepen en zorgt Slagharen voor meerdere extra's, waaronder 15 procent korting bij restaurants en winkels en gratis entree bij partnerparken.



Vrijkaartje

De Platinum-jaarkaart gaat nu voor 76,93 euro over de toonbank. Normaal gesproken kost zo'n pas 109,90 euro. Die abonnees ontvangen onder meer een vrijkaartje voor een vriend en 20 procent korting bij horeca en shops. Bovendien mogen ze opa's en oma's gratis meenemen. De Black Friday-actie loopt tot en met maandag 2 december.