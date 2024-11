PortAventura World

55 euro voor twee dagen toegang tot PortAventura én overnachting in viersterrenhotel

De jaarlijkse Black Friday-actie van PortAventura World is de moeite waard voor pretparkfans die geld willen besparen. Het Spaanse pretparkresort biedt tijdelijk arrangementen aan voor een spotprijs: twee dagen entree en een overnachting in een viersterrenhotel voor 55 euro per persoon.

Dat is inclusief onbeperkt toegang tot PortAventura Park en één dag toegang tot Ferrari Land. De reguliere entreeprijs van PortAventura Park bedraagt tegenwoordig 68 euro per persoon. Voor een standaard Ferrari Land-ticket moet normaal gesproken 32 euro afgerekend worden.

Het tarief van 55 euro per persoon geldt voor een hotelkamer met twee personen. De actie maakt gebruik van het concept Hotel Roulette, waarbij gasten pas 24 uur vóór aankomst horen in welk themahotel ze slapen: Hotel Gold River, Hotel Mansion de Lucy, Hotel PortAventura, Hotel Caribe of Hotel El Paso.



Laagste tarieven

Alle locaties hebben vier sterren. Boeken kan tot en met zondag 1 december. Er zijn accommodaties beschikbaar op geselecteerde data tot begin 2026. Een kalender op de PortAventura-website laat zien op welke data de laagste tarieven gelden. Juli en augustus doen niet mee.



PortAventura World exploiteert tegenwoordig ook verschillende partnerhotels in de omgeving, onder de vlag Ponient Hotels. Die liggen verder verwijderd van het resort. De Ponient-locaties zijn echter geen onderdeel van Hotel Roulette.