Walibi Holland

Video: maak een virtueel ritje in de nieuwe Walibi-achtbaan YoY

Dankzij een computersimulatie is het nu alvast mogelijk om een virtueel ritje te maken in YoY, de nieuwe single-rail coaster van Walibi Holland. Een pretparkfan heeft de dubbele achtbaan minutieus nagemaakt met behulp van achtbaansimulator NoLimits 2. Op YouTube staat een uitgebreide video van de digitale replica, inclusief onride-beelden.

YoY bestaat uit een groene baan voor thrillseekers en een mildere blauwe track, die langs elkaar heen kronkelen. Na een 30 meter hoge liftheuvel volgen beide sporen een ander parcours, maar ze eindigen wel tegelijkertijd in het station. De groene variant telt zes inversies, de blauwe baan gaat niet over de kop.

Treinen halen een topsnelheid van 82 kilometer per uur. Bijzonder is dat passagiers in een enkele rij achter elkaar zitten. YoY maakt gebruik van zogeheten raptor track: een zeer smal enkel spoor, als een soort op hol geslagen monorail. De attractie moet begin april af zijn.



Design

De simulatie verraadt dat ook de blauwe baan behoorlijk veel pit heeft, ondanks het ontbreken van inversies. Het gaat om een creatie van pretparkfanaat Antonie Neijenhuis (21), in het dagelijks leven werkzaam op de ict-afdeling van Walibi. Hij baseerde zich op bouwfoto's én op een design dat afgelopen week werd vrijgegeven door fabrikant Rocky Mountain Construction.