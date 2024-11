Plopsa Indoor Coevorden

Plan voor nieuwe attractie Plopsa Coevorden geannuleerd, twee maanden na aankondiging

Er komt toch geen nieuwe wild swing in het Drentse pretpark Plopsa Indoor Coevorden. De Nederlandse Plopsa-vestiging kondigde de attractie - een 12 meter hoge reuzenschommel - twee maanden geleden aan. Bij nader inzien is besloten om het project toch te annuleren, meldt een woordvoerder. Er is nog geen concreet alternatief.

Looopings kwam het verhaal een maand geleden al ter ore, maar toen werd het bericht nog glashard ontkend door Plopsa. "Dit nieuws klopt niet", liet een voorlichtster op 25 oktober weten. "We zijn nog volop met dit project bezig. We begrijpen niet waar dit nieuws vandaan komt."

De woordvoerster sprak destijds over een "gerucht" dat absoluut niet waar was. Vanwege de harde ontkenning ging Looopings niet over tot publicatie. Vandaag - precies een maand later - communiceert Plopsa een andere boodschap: de wild swing is inderdaad geschrapt.



Strategie herzien

"In Plopsa Indoor Coevorden herzien we momenteel onze strategie om het park op lange termijn verder te optimaliseren", luidt de uitleg. "Bij de Plopsa Group worden investeringen zorgvuldig afgewogen op basis van uiteenlopende factoren. In dit kader is besloten om de wild swing niet naar Plopsa Indoor Coevorden te brengen."



De wild swing had gebouwd moeten worden op de voormalige locatie van Heidi's Dierenweide, een kinderboerderijtje dat onlangs is verwijderd om plaats te maken voor de nieuwigheid. Bij de aankondiging in september verscheen foto van Plopsa-directeur Carl Lenaerts die op de beoogde locatie het startsein gaf voor de werkzaamheden. De bouw is echter nooit daadwerkelijk begonnen.



Nieuwe mogelijkheden

Ingewijden laten aan Looopings weten dat het annuleren van de attractie gebeurde nadat het budget nog eens kritisch tegen het licht was gehouden. Plopsa zegt te blijven zoeken naar "nieuwe mogelijkheden voor Plopsa Indoor Coevorden". "We zullen binnenkort meer nieuws delen over de toekomstige strategie van het park."



Een wild swing is een variant op een top spin, waarbij de bank niet over de kop gaat. Dat maakt het attractietype van de Duitse fabrikant ART Engineering geschikt voor families. Het exemplaar in Coevorden zou de eerste in Nederland worden. Plopsa is nog wel van plan om een wild swing toe te voegen aan Plopsa Coo in België.