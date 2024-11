Disneyland Paris

Nederlander bouwt eigen Disney-animatronic: Remy uit Ratatouille

Een Nederlandse pretparkfan heeft zelf een Disney-animatronic in elkaar gezet. Arnie Tak uit Tilburg kocht onlangs een knuffel van Remy, de rat uit de Pixar-animatiefilm Ratatouille. Hij besloot het knuffeldier om te bouwen tot een robot, met behulp van onderdelen uit een 3D-printer.

In een YouTube-video is te zien hoe Tak te werk ging. Hij liet zich inspireren door een mini-Remy die in het verleden te zien was in Restaurant des Stars in het Walt Disney Studios Park van Disneyland Paris. Tegenwoordig heeft de eetgelegenhied een Marvel-thema, onder de noemer PYM Kitchen.

De rat bevat meerdere bewegingen. Hij kan heen en weer kijken en praten. Bovendien gaan zijn pootjes omhoog en omlaag. Tak zorgde voor een showprogramma waarmee Remy ook kan dansen op muziek. Het is niet voor het eerst dat de Nederlander zelf een animatronic bouwt. Vorig jaar presenteerde hij al een ander hobbyproject, namelijk een bewegende Pardoes-pop.



Darkride

In Ratatouille (2007) droomt Remy, een rat met een passie voor koken, ervan chef-kok te worden in Parijs. Hij vormt een onwaarschijnlijk duo met de klungelige keukenhulp Linguini. In Disneyland Paris opende in 2014 een trackless darkride rond de film: L'Aventure Totalement Toquée de Rémy. Daarin komen geen animatronics voor, maar schermen.