Familiepark Mondo Verde

Mondo Verde bereikt akkoord met dierenrechtenorganisatie: nieuwe plek voor verstoten leeuw

Het Limburgse dieren- en attractiepark Mondo Verde heeft onverwachts een overeenstemming bereikt met een dierenrechtenorganisatie. Hoewel het park al geruime tijd veel kritiek krijgt van dierenactivisten, ging men wel een samenwerking aan om een nieuw thuis te vinden voor een verstoten leeuw.

In Mondo Verde werd enkele jaren geleden de leeuw Mannie geboren. Toen hij verstoten werd door zijn vader, moest het park hem scheiden van zijn ouders. Sindsdien is gezocht naar een nieuwe plek voor het dier. Het was de bedoeling om hem onder te brengen in Faunaland Ancol, een park in Indonesië.

De overheid verleende daar begin 2024 een vergunning voor, maar dierenrechtenorganisatie Bite Back startte een kort geding om de verhuizing tegen te houden. Daarop vroeg de directie van Mondo Verde de activisten om mee te denken over een alternatieve locatie die wél geschikt zou zijn.



Toestemming

Met hulp van Stichting Leeuw kwam een natuurpark in Zuid-Afrika in beeld. Beide partijen gaan "hun uiterste best doen" om Mannie daar zo snel mogelijk onder te brengen. Er is nog wel toestemming van het ministerie voor nodig.



"Ook al denken Mondo Verde en Bite Back verschillend over het dierenwelzijn in het park Mondo Verde: de partijen hebben elkaar gevonden waar het leeuw Mannie betreft", laat een woordvoerder weten. In het belang van het dier werden de verschillen van inzicht even opzijgezet.



Onzorgvuldig

In een gezamenlijk persbericht wordt wel benadrukt dat het management van Mondo Verde zich niet kan vinden in een rapport over misstanden in het park, dat in mei 2024 verscheen. Bij het opstellen van het document was de directie niet betrokken. Bite Back geeft toe daarmee "onzorgvuldig gehandeld" te hebben, los van de inhoud.