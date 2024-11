Efteling

Efteling keurt outfit van Britse vrouw af: lijkt te veel op sprookjesfiguur

De Efteling heeft een Britse vrouw de opdracht gegeven om haar sprookjesachtige outfit aan te passen. Ene Sarina, die zichzelf online Princess Airtime noemt, publiceerde een foto waarop ze met een witte jurk poseert in het Sprookjesbos. "Draag dit niet naar de Efteling!", schrijft ze erbij.

"Ik moest mijn kleding aanpassen. Blijkbaar is dat hier ook een ding." De pretparkfanaat verwijst naar de Disney-parken, waar personen geweigerd kunnen worden als hun kleding te veel lijkt op dat van Disney-personages. Ze was er niet van op de hoogte dat de Efteling een vergelijkbaar beleid hanteert.

"Een familie wilde met me op de foto en ik wilde de kinderen niet teleurstellen, dus dat zal er wel mee te maken hebben." De vrouw, die op vrijdag 22 november in de Efteling was, heeft wel begrip voor de beslissing. "Het is een over the top combinatie met een sprookjesachtige uitstraling, dus ik snap het wel."



Meerdere manieren

In een ander bericht vult ze aan: "Net als in Disney, is het begrijpelijk." De jurk hoefde niet helemaal uit. "Gelukkig kan deze jurk op meerdere manieren gedragen worden." Toen ze de overrokken en bloemenkroon verwijderde en een jas aandeed, mocht ze haar dagje uit vervolgen.