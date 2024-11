Pairi Daiza

Dramatisch gevecht tussen twee beren in Belgische dierentuin loopt dodelijk af

Een deel van de populaire Belgische dierentuin Pairi Daiza is vandaag ontruimd vanwege een pijnlijke confrontatie tussen twee beren. In parkdeel The Last Frontier gingen twee Amerikaanse zwarte beren de strijd met elkaar aan. Een woordvoerder spreekt over "een hevig gevecht". Daarbij zijn ook schoten gelost.

Bezoekers werden door het personeel op afstand gehouden van het tafereel. De andere beren in het gebied zijn afgezonderd van het conflict, meldt het park aan Looopings. Vervolgens deed men verwoede pogingen om de vechtersbazen uit elkaar te halen.

Medewerkers hebben geprobeerd om de agressieve beren af te leiden van hun gevecht door een wapen af te vuren. Men schoot met losse flodders, maar dat had niet het gewenste effect. Eén van de twee beren moest het bloederige incident uiteindelijk met de dood bekopen.



Fatale verwondingen

"Een jongere beer heeft de oudste beer gedood", vertelt de voorlichter. "Bij conflicten over dominantie kunnen gevechten soms leiden tot ernstige of zelfs fatale verwondingen, vooral als de betrokken beren qua kracht aan elkaar gewaagd zijn en geen van beide bereid is zich terug te trekken."



Zodra zo'n serieuze worsteling van start gaat, houden de beren zich niet meer in. "De jonge beer is nu afgezonderd in een binnenverblijf. Het kadaver wordt opgeruimd." Morgen opent Pairi Daiza zoals gewoonlijk om 10.00 uur voor bezoekers.



Accommodaties

Het dierenpark was vandaag geopend van 10.00 tot 18.00 uur. In The Last Frontier leven naast zwarte beren ook onder meer bruine beren, wolven, poema's, zeeleeuwen, elanden, damherten en bevers. Het gebied huisvest eveneens thema-accommodaties die uitkijken over de dierenverblijven.