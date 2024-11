Europa-Park Erlebnis-Resort

Winterweer in Europa-Park: nieuwe achtbaan Voltron voor het eerst in de sneeuw

Europa-Park werd deze week geconfronteerd met hevige sneeuwbuien. Daardoor konden bezoekers het nieuwe Kroatische themagebied voor het eerst in winterse sferen aanschouwen. Het parkdeel ging eerder dit jaar open voor publiek.

Vanwege de sneeuw en kou bleef de nieuwe lanceerachtbaan Voltron Nevera op vrijdag noodgedwongen gesloten, maar de sneeuw leverde wel bijzondere plaatjes op. Europa-Park deelt verschillende afbeeldingen van het winterwonderland op social media.

Daarop zien we naast Voltron ook ballonnenmolen Liechtensteiner Ballonfahrt, boottocht Josefinas Kaiserliche Zauberreise, monorail EP-Express in parkdeel Griekenland en kermisreuzenrad Bellevue, dat 's winters een plekje krijgt in het Zuid-Duitse attractiepark.