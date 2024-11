Efteling

Beroemdheid Gigi Hadid in de Efteling voor Holland's Next Top Model

Tv-serie Holland's Next Top Model staat deze week volledig in het teken van de Efteling. In een thema-aflevering komt supermodel Gigi Hadid naar het Kaatsheuvelse attractiepark om de kandidaten tips te geven. De Amerikaanse beroemdheid, goed voor bijna 78 miljoen Instagram-volgers, staat bekend als een groot liefhebber van de Efteling.

Ze heeft een Nederlandse moeder. Om die reden was het model in haar jeugd vaak in het park te vinden. In de aflevering verwelkomt presentatrice Loiza Lamers de deelnemers in vakantiepark Bosrijk, waar ze even herenigd worden met familie en vrienden. Een dag later staat de wekker om 04.45 uur voor een vroege opname in een lege Efteling.

Daar verschijnt Gigi Hadid als mystery guest, in eerste instantie met een Raveleijn-masker op. Ruim vóór openingstijd vinden fotoshoots plaats in het Sprookjesbos, bij De Zes Dienaren, De Kikkerkoning, het huisje van Vrouw Holle en Ezeltje Strek Je. Het Efteling Theater fungeert als make-up-ruimte.



Een legende

Hadid beschrijft de Efteling als "mijn favoriete plek in Nederland, zo niet op de hele wereld". Langnek noemt ze "een icoon, een legende". Overigens is haar moeder Yolanda Hadid ook onderdeel van het programma, als coach en jurylid.



Na afloop van de klus zijn de kandidaten samen met het 29-jarige topmodel in Baron 1898 gestapt. Op TikTok verscheen onlangs een video van een bezoeker die klaagt dat de deelnemers zich daar onbeschoft gedroegen. Een vrouw vertelde dat ze aan de kant is geduwd en belachelijk werd gemaakt bij de mindervalideningang van de achtbaan.



Videoland

Het veertiende seizoen van Holland's Next Top Model is alleen te zien op Videoland, de streamingdienst van RTL waar de Efteling al een tijdje een commerciële samenwerking mee heeft.