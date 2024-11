Efteling

Efteling promoot bijzondere regeling: gratis naar binnen om souvenirs te scoren, inclusief gratis parkeerticket

Wie graag een Efteling-souvenir wil aanschaffen maar geen zin heeft om een entreekaartje te kopen, kan gratis naar binnen. Op social media wordt een bijzondere regeling gepromoot, waarbij het mogelijk is om het attractiepark kosteloos te betreden. De Efteling zorgt ook voor een gratis parkeerticket.

Het beleid bestaat al langer, maar tot nu toe bleef de regeling onder de radar. Nu maakt de Efteling er actief reclame voor op Facebook. Wie klaagt dat het park niet beschikt over een eigen webshop, krijgt een alternatief voorgeschoteld.

"Op rustige dagen kun je ook zonder een ticket een souvenir kopen!", luidt de boodschap. "Ga hiervoor naar de Gastenservice bij de hoofdentree. Je kunt dan dertig minuten naar binnen om wat moois te kopen." En daar blijft het niet bij. "Oh ja, je krijgt van ons ook een uitrijkaart zodat je niet hoeft te betalen voor het parkeren."



Controleren

Om ervoor te zorgen dat geen misbruik gemaakt wordt van de situatie, vraagt de Efteling om een geldig identiteitsbewijs. Het document wordt in bewaring genomen zolang de bezoeker in het park is. Op die manier kan men na afloop controleren hoelang de persoon in kwestie binnen was.



De tien souvenirwinkels in de Efteling heten Efteldingen, Dr. Charlatans Kwalycke Zaken, Cascada, In den Ouden Marskramer, Jokies Wereld, Symbolica, Fabula, De Bazaar, Dromerijen en Spiegeltje, Spiegeltje. Een entreebewijs kost momenteel 38 tot 51 euro. Voor een parkeerplek wordt normaal gesproken 12,50 euro gevraagd.



Spookslot-boeken

De Efteling beschikte tussen 2004 en 2015 wel over een eigen webwinkel. In 2020 en 2021 maakte de webshop kortstondig een comeback, toen het attractiepark dicht moest vanwege de coronamaatregelen. Een jaar later maakte het park gebruik van een online winkel om de verkoop van Spookslot-boeken en -pins in goede banen te leiden.



Begin dit jaar stak de Efteling nog een stokje voor een online shopservice opgezet door fans. Abonnementhouders boden op Facebook aan om tegen betaling Efteling-spullen te kopen voor liefhebbers die niet in staat waren om naar het park te komen. De Efteling eiste dat de Facebook-groep verwijderd werd.