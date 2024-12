Efteling

Efteling: opknappen van Volk van Laaf gaat door in 2025

De Efteling gaat in 2025 door met een groot renovatieproject bij het Volk van Laaf. In de eerste helft van 2024 werden verschillende bouwwerken opgeknapt. Het was de bedoeling om de afgelopen maanden nog meer huisjes te vernieuwen, maar die werkzaamheden zijn deels uitgesteld.

Dit jaar kwamen het Lurk en Limoenhuys, het Glijhuys, het Lachhuys en Lot's Kraamhuys aan de beurt, net als de wippen, de kruidenspiraal, de waterpomp en grote delen van de bestrating. "Naast het bijwerken en vervangen van de rieten daken, worden waar nodig de kozijnen geschilderd en of vervangen en plegen we onderhoud aan het stucwerk", liet de Efteling eerder weten.

Na de zomer zouden het Loerhuys, het Leedhuys, het Lavelhuys, het Slakkenhuys met het monorailstation en de muur langs de Europalaan aangepakt worden. Die klussen zijn echter blijven liggen. Het betekent niet dat de Efteling het Lavenlaar uit het oog heeft verloren, zegt een woordvoerder.



Opnieuw in de steigers

"We gaan binnenkort met het Loerhuys aan de slag", legt hij uit. "Daarnaast staan er voor 2025 heel veel andere huisjes op de planning." Het Loerhuys, waar het verhaal van de Laven wordt uitgelegd, is al geruime tijd afgesloten met hekken. Op dit moment staat het recent opgeknapte Lachhuys opnieuw in de steigers. "We herstellen daar de piron en de rieten kap van het torentje."



Efteling-directeur Fons Jurgens gaf onlangs aan dat men de komende jaren meer wil focussen op het Laven-dorpje. "Het Volk van Laaf heeft in potentie dezelfde kracht, vind ik echt, als het Sprookjesbos", zei hij. "Daar hebben we de afgelopen jaren weinig aandacht voor gehad."