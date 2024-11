Kermis

Kritiek op Londense winterkermis: meer dan 21 euro voor portie friet

Bezoekers van een grote winterkermis in Londen moeten niet alleen diep in de buidel tasten voor de attracties: ook eten en drinken is behoorlijk prijzig. Online ontstond deze week commotie vanwege exorbitant hoge horecaprijzen bij Winter Wonderland, de populaire kermis die 's winters in te vinden is in het Londense Hyde Park.

Zo berichten Britse kranten dat één van de eetgelegenheden 16 pond (19,25 euro) vraagt voor een hotdog, terwijl warme chocolademelk voor 9,50 pond (11,40 euro) over de toonbank gaat. Een Duits eettentje rekent 18,50 pond (22,25 euro) voor een braadworst met wat frietjes.

Wie bij een Texaanse barbecuekraam een portie friet bestelt, is 16 tot 18 pond (19,25 tot 21,65 euro) kwijt. Op social media zorgden de opvallend hoge tarieven afgelopen week voor veel commentaar. Veel Britten vinden het populaire evenement onbetaalbaar geworden voor het grote publiek.



Aparte tickets

De prijzen staan niet vast: ze zijn afhankelijk van de drukte. Winter Wonderland zelf is op rustige momenten gratis toegankelijk, maar op drukke dagen vraagt de organisatie een toegangsprijs van 5 tot 7,50 pond (6 tot 9 euro). Voor de kermisattracties moeten aparte tickets gekocht worden.



Het evenement duurt nog tot en met zondag 5 januari. Er staan verschillende grote attracties, waaronder vrijevaltoren The Hangover, thrillride Airborne en de iconische Olympia Looping: de grootste transportabele achtbaan ter wereld. In Londen wordt de vijf loopings tellende rollercoaster Munich Looping genoemd.