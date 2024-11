Efteling: Danse Macabre

Paul van Loon signeert boeken in Danse Macabre-decor op Dutch Comic Con

Paul van Loon heeft een stukje van de Efteling-attractie Danse Macabre meegenomen naar Dutch Comic Con. De schrijver is dit weekend aanwezig op de beurs voor liefhebbers van films, tv-shows, boeken, cosplay, games en strips in de Jaarbeurs Utrecht. Hij signeert er zijn nieuwe boek Danse Macabre - Het Begin, dat het achtergrondverhaal van het spookspektakel vertelt.

Speciaal voor de signeersessies werd een speciaal Danse Macabre-decor opgetuigd, met grafstenen op en rond een podium. De zerken werden jaren geleden geproduceerd voor een videoteaser die de Efteling maakte om Danse Macabre te promoten. Dat filmpje verscheen in mei 2022.

Destijds werd de voornaam van dirigent Joseph Carhaltan nog geschreven als Jozef. Op de achterwand is een enorme foto van het interieur van de kapel zichtbaar, waar de hoofdshow zich bevindt. Voor het podium staat een gigantisch Danse Macabre-logo, afkomstig van de schuttingen die voorheen rond het bouwterrein stonden.



Panelgesprek

Van Loon is morgen ook nog aanwezig. Er zijn signeersessies van 13.30 tot 14.30 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Tussen 14.45 en 15.15 uur is de schrijver te gast bij een panelgesprek op een andere beurslocatie, de zogenoemde Cozy Corner. De laatste tickets worden online verkocht voor 53,50 euro per stuk, inclusief Fast Pass.