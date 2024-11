La Mer de Sable

Frans pretpark bouwt 500 meter lange houten achtbaan, van de maker van Joris en de Draak

Een pretpark in Noord-Frankrijk is druk bezig met de bouw van een houten achtbaan. In attractiepark La Mer de Sable verrijst de rollercoaster Wild Buffalo, afkomstig van de Amerikaanse firma Great Coasters International.

Hetzelfde bedrijf leverde bijvoorbeeld Joris en de Draak in de Efteling, Troy in Toverland en Wodan in Europa-Park. Wild Buffalo, gelegen in themagebied Le Désert du Nouveau-Mexique, wordt 500 meter lang. De topsnelheid bedraagt 67 kilometer per uur. Ter vergelijking: Joris en de Draak is 810 meter lang, Troy 1077 meter.

Eén van de meest opzienbarende elementen is een 40 meter lange tunnel. Het gaat om een investering van 5 miljoen euro. De minimumlengte bedraagt 1.10 meter. Het park is net als Avonturenpark Hellendoorn en Drievliet onderdeel van de Looping-groep.



Wit jasje

Op LinkedIn verschenen foto's van de bouwplaats in de sneeuw. "Zelfs met een wit jasje ziet het er nog steeds geweldig uit", schrijft operationeel manager Bruno Lemaire bij de beelden. "En de werkzaamheden vorderen goed."