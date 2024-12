Attractiepark Toverland

Deze maand onderhoud bij zes attracties in Toverland

Toverland opent 's winters tegenwoordig alle themagebieden, maar vanwege onderhoud zijn niet altijd alle attracties toegankelijk. Deze maand blijven in totaal zes attracties buiten gebruik in verband met werkzaamheden. Zo moeten bezoekers deze week schommelschip Scorpios en waterbaan Djengu River missen.

Ook parachutetoren Dragonwatch en tollend rad Wirbelbaum zijn momenteel gesloten voor een opknapbeurt. Komend weekend staat alleen de Wirbelbaum nog stil. Volgende week zullen weer meer attracties sluiten: naast de Wirbelbaum en Dragonwatch gaat het om houten achtbaan Troy en carrousel Jumping Juna.

Het is de bedoeling om in de drukke kerstvakantie wel alle attracties in het park operationeel te hebben. Daarna start de jaarlijkse renovatie van rollercoaster Troy, die meerdere weken in beslag neemt.



Schaatsbaan

De exacte onderhoudsplanning, te vinden op de officiële Toverland-website, kan nog wijzigen. Winter-evenement Winter Feelings duurt tot en met zondag 19 januari. Er zijn ook extra attracties: een schaatsbaan, een bandenbaan en curlingbanen.