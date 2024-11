Europa-Park Erlebnis-Resort

Foto's: nieuwe souvenircollectie ter gelegenheid van vijftigjarig bestaan Europa-Park

Het vijftigjarig bestaan van Europa-Park wordt aangegrepen voor de lancering van een nieuwe souvenircollectie. Het Duitse attractiepark opende de poorten in 1975. Dat is volgend jaar precies vijf decennia geleden. Om het jubileum te vieren, kwam er nieuwe merchandise.

De producten zijn nu al verkrijgbaar in het park. Het gaat vooralsnog om kerstballen, polo's, T-shirts, petten, lantaarns en een speciale editie van gezelschapsspel Monopoly. Europa-Park presenteerde in 2022 al een eigen variant op Monopoly. Vanwege het feestjaar is het bordspel vernieuwd.

Europa-Park ontwikkelde voor het jubileumjaar een aangepast logo, waarin het getal 50 verwerkt is. Dat beeldmerk verscheen op verschillende artikelen.



Bioscoopfilm

In 2025 kunnen bezoekers een nieuwe attractie ontdekken: Ed & Edda Grand Prix Edventure, een interactieve darkride gebaseerd op een nog te verschijnen bioscoopfilm met de mascottes van het park. Er wordt ook een bijbehorende videogame ontwikkeld.