Parc Astérix Paris

Parc Astérix verhoogt de prijzen: parkeerplek gaat 25 euro kosten

Parc Astérix opent de ene na de andere nieuwe attractie, maar die investeringen gaan ook gepaard met prijsverhogingen. In 2025 gaat de entreeprijs van het Franse pretpark wederom omhoog. De prijsstijging van parkeertickets is nog opzienbarender. Een parkeerplek gaat komend seizoen 25 euro per dag kosten.

Het afgelopen jaar was dat 20 euro. In 2022 vroeg men 15 euro. Sindsdien steeg de prijs dus met maar liefst 66 procent. Parkeren bij Parc Astérix is nog wel goedkoper dan Disneyland Paris, waar het parkeertarief 30 euro bedraagt, sinds 2018. In datzelfde jaar rekenden de Galliërs nog 12 euro voor een parkeerkaart.

De verhoging van de entreeprijs van Parc Astérix is bescheidener. Voor een Billet Liberté Flex - een flexibel toegangsbewijs zonder datum - moet op dit moment 62 euro neergeteld worden. Vanaf zaterdag 5 april wordt dat 65 euro per persoon.



Spinning coaster

Ook op dat vlak spant het verderop gelegen Disneyland nog altijd de kroon. Daar steeg de reguliere dagprijs onlangs naar 119 euro voor één park en 144 euro voor twee parken. Parc Astérix beleefde in 2024 het derde recordjaar op rij wat betreft bezoekersaantallen. Volgend jaar opent een nieuwe spinning coaster.