Europa-Park Erlebnis-Resort

Video: Europa-Park gebruikt transformatoren voor het spelen van een 'iconische melodie'

Europa-Park heeft de wachtrij van de nieuwe rollercoaster Voltron Nevera vernieuwd. In de overdekt wachtruimte bij de lanceerachtbaan hangen meerdere transformatoren aan het plafond, zogeheten teslaspoelen. Door de frequenties aan te passen, is het mogelijk om een deuntje te laten horen.

De spoelen, uitgevonden door natuurkundige Nikola Tesla, veroorzaken bliksemachtige effecten met harde geluiden. Tesla speelt de hoofdrol in het verhaal achter Voltron. Sinds kort klinkt een nieuw thema, meldt Europa-Park-directeur Michael Mack op X.

"Onze technici hebben hard gewerkt om een nieuwe melodie te creëren met behulp van de teslaspoelen van Voltron Nevera", schrijft Mack. "Je kunt het nu horen in de wachtrij van de attractie. Herken je deze iconische melodie?" De directeur publiceerde ook een filmpje van de nieuwigheid.



Adventure Club of Europe

Het gaat om het nummer The Mystery of Existence, gecomponeerd door Andreas Kübler. Dat is de soundtrack van de Adventure Club of Europe, een fictief genootschap van ontdekkingsreizigers. Europa-Park hangt daar tegenwoordig alle attractieverhalen aan op. Ook Tesla is lid van de club. De melodie klinkt onder meer in vliegsimulator Voletarium.



Componist Kübler zegt vereerd te zijn dat zijn compositie nu met behulp van transformatoren ten gehore wordt gebracht. "Een geweldige eer voor mij!", reageert hij op social media. "Heel erg bedankt voor de realisatie van deze unieke en fantastische interpretatie van het thema!"