Disneyland Paris

Do you want to build a snowman? Disneyland Paris toont Frozen-stadje in de sneeuw

Elsa, de sneeuwkoningin uit de Frozen-films, is behoorlijk losgegaan in Disneyland Paris. Het Disney-resort werd deze week bedekt door een dikke laag sneeuw. Dat levert ook bijzondere beelden op van het nieuwe Frozen-gebied, dat momenteel in aanbouw is.

In 2026 opent Disneyland de poorten van het Frozen-koninkrijk Arendelle, als onderdeel van een enorme uitbreiding van het Walt Disney Studios Park. Het park gaat dan Disney Adventure World heten. Op het bouwterrein is een deel van de Frozen-huisjes al af.

Dankzij de toepasselijke plaatjes, gepubliceerd door Disney zelf, kunnen we al een voorstelling maken van hoe het Scandinavische havenstadje eruit zal zien op een winterse dag. Themawereld World of Frozen bestaat uit een bootjesdarkride, horecagelegenheden en een souvenirwinkel.