Avonturenpark Hellendoorn

Nieuwe attractie in Avonturenpark Hellendoorn wordt 12 meter hoge wild swing

Avonturenpark Hellendoorn is van plan om in 2026 een 12 meter hoge familieattractie te openen. Het Overijsselse pretpark heeft een vergunning aangevraagd voor de bouw van een gloednieuwe wild swing, afkomstig van de Duitse fabrikant ART Engineering. Dat blijkt uit documenten uit de vergunningsaanvraag, die Looopings heeft ingezien.

De nieuwigheid komt te staan op de oude locatie van Montezuma's Revenge, een top spin. De thrillride was in 2020 voor het laatst operationeel. Sindsdien werd gezocht naar een vervanger. Die is nu gevonden. Een wild swing lijkt op een top spin, met als belangrijkste verschil dat passagiers niet over de kop gaan.

Het attractietype fungeert daardoor als een familievriendelijke reuzenschommel, met een comfortabelere ervaring dan een top spin. Over het thema is nog niets bekend. Er staan al wild swings in Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk. Volgend jaar opent een exemplaar in het Belgische pretpark Plopsa Coo.



Plopsa

Eigenlijk had de eerste wild swing van Nederland in 2025 in gebruik genomen moeten worden in Plopsa Indoor Coevorden, op zo'n drie kwartier rijden van Hellendoorn. Dat project werd in september aangekondigd. Deze week maakte Plopsa duidelijk dat de bestelling geschrapt is.



Dankzij die annulering heeft het Avonturenpark, waar men eveneens al geruime tijd bezig was met het aanschaffen van een wild swing, in 2026 tóch de landelijke primeur. Directeur Rens-Jan van Vliet kan nog geen details delen over de investering. "De bouwtekeningen spreken voor zich, maar in de aanloop naar 2026 zullen we gaandeweg meer bekendmaken over de manier waarop we de attractie gaan aankleden", laat hij aan Looopings weten.



Franse pretparkgroep

Avonturenpark Hellendoorn is onderdeel van de Franse pretparkgroep Looping, net als onder meer Drievliet in Den Haag, Fort Fun Abenteuerland in Duitsland, La Mer de Sable in Frankrijk, Drayton Manor in het Verenigd Koninkrijk en Isla Mágica in Spanje.