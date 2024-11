Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Diergaarde Blijdorp bouwt vleermuisgrot om tot verblijf voor apen: eerste ontwerpen

Bezoekers van Diergaarde Blijdorp kunnen over een tijdje loeren naar langoeren. De voormalige vleermuisgrot in de Rotterdamse dierentuin wordt omgebouwd tot een verblijf voor tonkinlangoeren: een bedreigde apensoort, ook wel bekend als François' langoeren. Vandaag worden ontwerpen naar buiten gebracht.

Vereniging Vrienden van Blijdorp wil 1 miljoen euro bijdragen aan het project. Dat bedrag moet de komende tijd bij elkaar gespaard worden met behulp van donaties. "De gesloten vleermuizengrot en de omliggende vliegkooi worden omgebouwd tot een onderkomen dat aan alle eisen voldoet", laat de vereniging weten.

"Zowel binnen als buiten zijn de dieren straks te bewonderen. Niet alleen komt daardoor dit stuk van Blijdorp tot leven, het zorgt er ook voor dat de ernstig bedreigde diersoort zich hopelijk meer gaat voortplanten."



Asian Corridors

Dat is hard nodig, want door de vernieling van hun natuurlijke habitat wordt de diersoort ernstig bedreigd. Er wordt jacht op de apen gemaakt om er traditionele geneesmiddelen mee te maken. De grot is onderdeel van themadeel Asian Corridors.



Naast langoeren zullen er ook plompe lori's te zien zijn, halfapen die 's nachts actief zijn. "De lori's gaan via corridors over de bezoekers heen lopen", weet de vereniging. Eerder zamelde Vrienden van Blijdorp al een miljoen euro in voor een ander ingrijpend project: een uitbreiding van het olifantenperk.