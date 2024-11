Efteling

Zoek de verschillen: Hans en Grietje terug in de Efteling, snoephuisje werd volledig vervangen

Hans en Grietje zijn terug in het Sprookjesbos van de Efteling. Eerder dit jaar werd het snoephuisje van de heks gesloopt, omdat de constructie in zeer slechte staat was. De afgelopen maanden verrees een nagenoeg identiek bouwwerk, dat inmiddels volledig afgewerkt is.

In totaal duurde het onderhoudsproject acht maanden. Er was zo'n 800.000 euro mee gemoeid. Vanaf vandaag kunnen Efteling-bezoekers het tafereel weer in volle glorie bewonderen, inclusief een hoop kleurrijke details. Het oude huisje uit 1955 was opgebouwd met houten palen en steengaas.

Dit keer is uiteraard gekozen voor duurzamere materialen, maar het uiterlijk bleef gelijk. Daarvoor is gebruikgemaakt van een 3D-scan van het oude huisje en het omliggende gebied. Voor de details nam men ruim de tijd. "Zo zijn alle pannenkoeken, die het dak van het snoephuisje bedekken, stuk voor stuk ingeschaduwd en gedecoreerd", aldus de Efteling.



Werkplaats

De elementen die behouden konden blijven, waaronder de figuren van Hans, Grietje en de heks, werden opgeknapt in de Efteling-werkplaats. "Na een laatste laag glitterverf en een opknapbeurt voor de tuin, straalt het sprookje weer als vanouds."