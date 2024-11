Duinrell

Duinrell brengt tien verschillende pins uit: bekende attracties en personages

Duinrell stort zich in de wereld van pins. Het Wassenaarse pretparkresort brengt in één klap tien verschillende exemplaren op de markt. Verzamelaars kunnen vanaf dit weekend pins aanschaffen met bekende logo's en personages.

Naast mascottes Rick de Kikker en vriendin Lelie kregen diverse andere Duinrell-gezichten een pin. Dat zijn Kwakus Kwebbel en Meneer Mol uit de Kwakus Kwebbel Show en Wauwel de Uil uit Rick's Gallery in themadeel Rick's Avonturen Burcht.

Verder kwam er een pin van het bekende Duinrell-logo, met kikker Rick erbij. Tot slot werden de logo's van de rollercoasters Falcon, Dragonfly en Kikkerachtbaan uitgebracht, net als het logo van vliegtuigmolen Wild Wings.



Volledige set

De pins worden verkocht voor 4,95 euro per stuk, geprikt op een bijbehorend kartonnetje. Ze zijn verkrijgbaar op twee plekken in het attractiepark: de infowinkel op de Promenade en de kiosk tussen de Splash en Mad Mill. Wie de volledige set compleet wil hebben, is dus 49,50 euro kwijt.