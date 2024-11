Efteling

Foto's: torendaken geplaatst bovenop Efteling Grand Hotel

Het nieuwe Efteling Grand Hotel wordt steeds completer. Vandaag zijn bovenop het hotelcomplex in het entreegebied vier grote torendaken geplaatst. Het gaat om blauwgroene daken met gouden accenten. Ze zijn voorzien van raampjes en schilderingen van sierlijke ornamenten.

Na het verschijnen van de klokgevels en de constructie van het centrale koepeldak vormt het monteren van de torendaken opnieuw een belangrijke mijlpaal in het bouwproces. Met elke stap is de uiteindelijke vorm van het zeven etages tellende bouwwerk beter te herkennen.

Het Efteling Grand Hotel gaat de meest luxe accommodaties van de Efteling huisvesten. Een verblijf moet aanvoelen als "een reis naar luxe en verfijning", zo liet men eerder weten. "Verblijf in een residentie met grandeur in het hart van de Efteling", zo luidt de marketingtekst.



644 bedden

Er worden 140 hotelkamers en suites gerealiseerd, met in totaal 644 bedden. De opening vindt plaats in 2025. Het is voor het eerst dat bezoekers ín het attractiepark kunnen blijven slapen. Om verwarring met het bestaande Efteling Hotel te voorkomen, krijgt die bestemming een nieuwe naam: Efteling Wonder Hotel.