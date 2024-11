Gardaland Resort

Gardaland investeert 10 miljoen euro in transformatie van piratendarkride: Animal Treasure Island

De piratendarkride van het Italiaanse pretpark Gardaland wordt omgetoverd tot een nieuwe attractie. Op de plek waar sinds 1992 de ondergrondse vaartocht I Corsari te vinden was, opent in 2025 de vervanger Animal Treasure Island. Met de transformatie is zo'n 10 miljoen euro gemoeid. Het ritsysteem blijft behouden.

Gardaland bestaat vijftig jaar in 2025. Het park beschrijft de nieuwe beleving als "een uniek en exclusief avontuur" op een oppervlakte van 6000 vierkante meter. Bezoekers worden onderdeel van "een nieuwe iconische ervaring, gebaseerd op een avontuurlijk verhaal vol wendingen".

Er komen twintig scènes met zelfbedachte personages die het publiek moeten onderdompelen in "een epische queeste" en "tijdloze thema's als de strijd tussen goed en kwaad". Details over de verhaallijn worden later bekendgemaakt.



Andere parken

Wel is nu al duidelijk dat parkeigenaar Merlin Entertainments het merk Animal Treasure Island wil gaan gebruiken in meer pretparken. Het concept is bewust ontworpen om "gekopieerd te worden naar andere parken binnen groep, na de première in Gardaland".



Gardaland zegt trots te zijn dat het park het startpunt mag zijn van het uitrollen van het nieuwe merk. Merlin Entertainments is de eigenaar van bestemmingen als Alton Towers, Thorpe Park en Chessington World of Adventures in het Verenigd Koninkrijk, Heide Park in Duitsland en alle Legoland-vestigingen.