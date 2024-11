Nieuws

Internationale pretparkvereniging brengt eerbetoon aan Anton Pieck en andere branche-iconen

Bezoekers van de grootste pretparkbeurs ter wereld passeerden deze week een eerbetoon aan Anton Pieck. Als onderdeel van de IAAPA Expo in de Amerikaanse staat Florida zorgde branchevereniging IAAPA voor een opvallende zuilenrij met alle personen uit de IAAPA Hall of Fame.

Het gaat om visionairs en leiders die de afgelopen decennia van levensbelang waren voor de ontwikkeling van de internationale attractie-industrie. Daarbij horen - naast vooral veel Amerikanen - ook meerdere pretparkiconen uit de Benelux. Eén daarvan was Pieck, één van de grondleggers van de Efteling.

Onder zijn creatieve leiding groeide het Kaatsheuvelse sprookjespark uit tot een beeldbepalende bestemming. "Hij bleef die rol vervullen tot 1974 en ontwikkelde een artistieke visie die tot op de dag van vandaag de ontwikkeling van het wereldberoemde themapark blijft sturen", viel te lezen op de Pieck-zuil op de beurs.



Slagharen

De brancheorganisatie nam de Efteling-ontwerper in 1995 op in de Hall of Fame. Een andere Nederlander op de lijst is Henk Bemboom, oprichter van Ponypark Slagharen, toegevoegd in 2001. Hij wordt geroemd omdat hij in de regio de eerste was met een all-inclusive-entreeprijs voor de attracties in zijn park.



Twee Belgen hebben het geschopt tot de IAAPA Hall of Fame: Alberic J. Florizoone (1999) en Edgard 'Eddy' Meeùs (2008). Florizoone was de stichter van Meli-Park, dat we tegenwoordig kennen als Plopsaland De Panne. Meeùs opende in 1975 Walibi Wavre, het huidige Walibi Belgium. Hij stond aan de wieg van de Walibi-groep.



Bobbejaan Schoepen

Verschillende toonaangevende pretparkgrootheden uit de Benelux zijn anno 2024 nog niet opgenomen in de IAAPA Hall of Fame. Denk aan Bobbejaan Schoepen (Bobbejaanland), Hugo van Zuylen van Nijevelt (Duinrell) en Ton van de Ven (Efteling).



De Amerikaanse IAAPA Expo vindt jaarlijks plaats in Orlando, steeds in november. Dit keer kwamen 1100 exposanten en zo'n 27.000 klanten op de vierdaagse beurs af, een record. Er bestaat ook een Europese variant van het evenement in september, jaarlijks op een andere locatie in het continent. Dit jaar was Amsterdam aan de beurt.