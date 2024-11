Walibi Belgium

Walibi Belgium aast op Untamed 2.0: plan voor ombouw houten achtbaan

De houten achtbaan van Walibi Belgium krijgt mogelijk dezelfde behandeling als Untamed in Walibi Holland. Het Belgische pretpark overweegt om de 23 jaar oude rollercoaster Loup-Garou om te bouwen tot een hybrid coaster van de Amerikaanse fabrikant Rocky Mountain Construction (RMC). Hetzelfde gebeurde eerder in het Nederlandse zusterpark.

Daar werd houten achtbaan Robin Hood in 2019 getransformeerd tot Untamed: een sensationele 37 meter hoge coaster met houten ondersteuningen en een stalen rail. Bezoekers gaan meermaals over de kop, met een topsnelheid van 92 kilometer per uur.

Walibi Belgium praat op dit moment met RMC over het ombouwen van Loup-Garou, in het Nederlands ook wel bekend als Weerwolf. Dat melden betrokkenen aan Looopings. RMC heeft een plan gemaakt voor een ongeëvenaarde ritbeleving met elementen die nog nergens anders worden toegepast, zeggen ingewijden. Het zou de attractie in één klap één van de spectaculairste coasters van Europa maken.



Uitvoerbaar concept

Jean-Christophe Parent, de algemeen directeur van Walibi Belgium, liet onlangs al doorschemeren dat nagedacht wordt over het vernieuwen van Loup-Garou. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst met fans. Het plan is concreter dan gedacht, zo blijkt nu: er ligt al een uitvoerbaar concept van RMC klaar.



Een woordvoerster kan dat nog niet bevestigen. "Zoals besproken tijdens het Walibi Pass Event, denken we na over de mogelijkheid van een retracking van de Loup-Garou", meldt ze. "Er is echter niets bevestigd of ondertekend." De houten achtbaan zal in 2025 in ieder geval operationeel blijven in de huidige vorm, weet de voorlichtster.



12,5 miljoen euro

RMC is gespecialiseerd in het transformeren van oude houten achtbanen tot heftige nieuwe belevingen met een stalen rail. Met de komst van Untamed in Walibi Holland was destijds 12,5 miljoen euro gemoeid.



De Amerikaanse firma leverde tot nu toe drie Europese projecten af. Naast Untamed gaat het om Wildfire in het Zweedse park Kolmården (2016) en Zadra in het Poolse Energylandia (2019). Walibi Holland opent in 2025 de dubbele RMC-achtbaan YoY.