Momentum Leisure

Waterpark in Tomorrowland-stijl komt er voorlopig niet

De bouw van een waterpark in de stijl van het beroemde dancefestival Tomorrowland gaat voorlopig niet door. Een jaar geleden kwamen plannen naar buiten voor een overdekt waterparadijs dat volledig in het teken staat van het populaire dance-evenement. De trekpleister had gerealiseerd moeten worden in de buurt van Berlijn.

Het ging om een samenwerking tussen Tomorrowland en de Nederlandse partij Momentum Leisure. Laatstgenoemde groep zou een licentie-overeenkomst afsluiten voor de exploitatie. Op dit moment zijn er echter geen concrete plannen meer voor. Volgens Tomorrowland-projectmanager Kristof Van Hove staat het project "on hold".

Het waterpark zou de naam Life krijgen. Concepten toonden eerder een rijkelijk gedecoreerde zwemhal met waterglijbanen, zwembaden, watervallen, een lazy river en een grote glazen koepel. Licht- en geluidsinstallaties en optredens van dj's hadden moeten zorgen voor de Tomorrowland-sfeer.



Andere projecten

Momentum Leisure heeft besloten om de komende periode te focussen op andere projecten, bevestigt algemeen directeur Wouter Dekkers aan Looopings. Zo is het de bedoeling om een nieuw park te bouwen in de Zuid-Poolse stad Gliwice, in de buurt van Katowice.



Het bedrijf exploiteert momenteel al drie locaties in Polen: Majaland Kownaty, Majaland Warsaw en Majaland Gdansk. Er zijn ook plannen voor een park in Roemenië. Verder wordt nagedacht over de toevoeging van waterparken in Warschau en Gliwice.



Directieleden

Voor de thematiek ging men recentelijk een partnerschap aan met de Leisure Expert Group, een andere Nederlandse speler. Momentum Leisure wordt geleid door Dekkers, samen met twee pas aangestelde directieleden: marketingdirecteur Roland Gerets en financieel directeur Tom van der Sommen.



Afgelopen week werd het Life-concept nog wel gepresenteerd in een speciale stand op de Amerikaanse pretparkbeurs IAAPA Expo in Orlando. Tomorrowland kijkt voorzichtig naar mogelijkheden om het waterpark elders ter wereld te openen met een andere partner, aldus Van Hove.