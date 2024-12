Games

Terug in de tijd: originele versie RollerCoaster Tycoon uitgebracht op Nintendo Switch

Het klassieke pretparkspel RollerCoaster Tycoon komt naar een nieuw platform. Speciaal voor nostalgici brengt uitgever Atari de populaire game op donderdag 5 december uit voor de Nintendo Switch, voor 24,99 euro. Het gaat om RollerCoaster Tycoon Classic, een combinatie van de eerste twee delen van het spel.

RollerCoaster Tycoon Classic verscheen jaren geleden al voor Android, iOS, Mac en Windows. Binnenkort kunnen ook Switch-gebruikers hun eigen pixelpretpark bouwen. Atari belooft "een combinatie van authentieke speelbaarheid, immersieve gameplay en de unieke grafische stijl van Chris Sawyer's originele toptitel".

Net als in het oorspronkelijke spel krijgen gamers de kans om de pretparken en achtbanen van hun dromen te bouwen en te managen, met 95 parkscenario's uit RollerCoaster Tycoon en RollerCoaster Tycoon 2. Bij de ontwikkeling was veel aandacht voor de "authentieke gameplay", aldus Atari, met de "klassieke isometrische graphics en originele pretparkmuziek en geluidseffecten".



OpenRCT2

RollerCoaster Tycoon werd na de lancering in 1999 een wereldwijd succes. In 2002 volgde het tweede deel. Het tijdloze uiterlijk heeft de tand des tijds doorstaan: vandaag de dag is het concept nog steeds opvallend populair, mede dankzij het opensource-initiatief OpenRCT2. Dat is een nieuwe versie van de game met meer mogelijkheden, gemaakt door fans van het origineel.