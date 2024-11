Efteling

Efteling verbouwt grote souvenirwinkel bij de entree: ongeveer drie maanden dicht

De grote souvenirwinkel bij de entree van de Efteling gaat zo'n drie maanden dicht. Na de kerstvakantie start het attractiepark met een grootschalige verbouwing van de winkel Efteldingen, onderdeel van entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot begin april 2025.

Looopings kon vorig jaar al melden dat er plannen waren om Efteldingen een nieuw interieur te geven. De ingrijpende renovatie hangt samen met de komst van het Efteling Grand Hotel en het omliggende Eiland van de Vijf Zintuigen: de nieuwe naam van het entreegebied.

Eerder dit jaar is het Huis van de Vijf Zintuigen voorzien van een nieuw kleurenpalet. Na de jaarwisseling komt dus Efteldingen aan de beurt. Daarbij gaat ook de indeling op de schop. De kerstvakantie eindigt op zondag 5 januari.



Blokhut

Tijdens de sluiting kunnen bezoekers nog steeds souvenirs aanschaffen bij de entree. In de buurt wordt een tijdelijk verkooppunt gerealiseerd. De Efteling vroeg deze maand een vergunning aan "voor het tijdelijk plaatsen van een blokhut nabij de hoofdentree".



De openingsdatum van het Efteling Grand Hotel is nog niet bekendgemaakt, maar vermoedelijk kunnen de eerste bezoekers in het voorjaar van 2025 blijven slapen. Het hotelcomplex gaat twee nieuwe winkels huisvesten.