Efteling

Landelijke ophokplicht vanwege vogelgriep geldt niet voor Efteling-show Raveleijn

Ondanks de landelijke ophokplicht voor pluimvee komen er nog steeds vogels voor in de Efteling-show Raveleijn. Dat bevestigt een woordvoerder van het attractiepark aan Loopings. Vanwege het uitbreken van de vogelgriep heeft de overheid strenge regels ingesteld.

Toch mag de Efteling nog gewoon gebruikmaken van vogels in Raveleijn. Dat was in het verleden anders. In 2014 en 2017 zorgde een landelijke ophokplicht ervoor dat de Efteling de voorstelling tijdelijk moest opvoeren zonder vogels. Dit keer kreeg men expliciet toestemming om de dieren in te blijven zetten.

"We hebben contact gehad met de Rijksoverheid en de vogels in Raveleijn hoeven niet binnen te blijven", vertelt de voorlichter. De minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur koos voor een landelijke ophok- en afschermplicht naar aanleiding van een risicobeoordeling door een groep deskundigen.



Veiligheid

"Ik realiseer mij dat houders van pluimvee met buitenuitloop en hobbyhouders daar het hardst door worden getroffen, maar we moeten ons zoveel mogelijk inzetten om meer uitbraken te voorkomen", zegt minister Femke Wiersma over de maatregel. "De veiligheid van onze dieren staat voorop."



Raveleijn speelt sinds 2011. Sinds 2013 wordt de show geproduceerd door het Franse themapark Puy du Fou. Die partij heeft veel ervaring met dierenvoorstellingen. Toeschouwers zien vijf raven en een valk voorbijvliegen. In het verleden kwamen ook een uil en ibissen in de show voor.