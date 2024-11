Madurodam

Madurodam opent komende zomer voor het eerst een darkride

Madurodam wordt steeds meer een volwaardig attractiepark. De afgelopen jaren voegde het Haagse themapark al verschillende overdekte belevingen toe, als aanvulling op de bekende miniatuurstad. Daar komt in de zomer van 2025 voor het eerst een heuse darkride bij: de grootste en duurste Madurodam-attractie tot nu toe.

"Voor het eerst kunnen bezoekers in een bewegend en draaiend voertuig stappen en zich laten meevoeren in een indrukwekkende reis door een typisch Nederlands onderwerp", laat een woordvoerster weten. Men combineert "spanning met een educatieve twist".

Daarmee wil Madurodam naar eigen zeggen jong en oud verrassen. Tijdens de rit ontdekken passagiers Nederland "op een vernieuwende en speelse manier".



Thema

Na een lange juridische procedure kreeg Madurodam onlangs toestemming om uit te breiden met 6000 vierkante meter. Dat biedt ruimte voor nieuwe attracties. Details over de darkride, waaronder de naam, het thema en de fabrikant, worden later bekendgemaakt.



De zes bestaande overdekte attracties in het park heten Hof van Nederland (2015), Het verhaal van George (2016), Nieuw Amsterdam (2017), de Waterwolf (2018), The Flying Dutchman (2020) en De Hollandse Meesters (2023).