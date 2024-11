Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Emmen in rouw na dood van twee olifantjes: 'Grote verslagenheid'

Dierenpark Wildlands Adventure Zoo Emmen verloor in enkele dagen tijd twee olifanten. Zaterdagmiddag overleed plotseling het bijna 2-jarige olifantje Nagarr, geboren in januari 2023. Woensdagavond stierf ook de 3-jarige Ka Yan, die in februari 2021 ter wereld kwam.

"Met grote verslagenheid en tot ons grote verdriet laten we weten dat gisteravond een tweede olifantenstier is overleden in Wildlands Emmen", laat het park weten. Nagarr overleed aan olifantenherpes, de grootste doodsoorzaak bij jonge olifanten. Hun immuunsysteem is nog niet volledig ontwikkeld.

Sinds het onverwachte sterfgeval is de olifantenkudde in rouw, laat Wildlands weten. "Gisterochtend constateerden de verzorgers dat Ka Yan steeds minder lekker in zijn vel zat. Toen hij dezelfde ziektesymptomen als het overleden kalf vertoonde, is meteen actie ondernomen. Helaas heeft dit alles niet mogen baten."



Grootste stress

Op dit moment leven in Wildlands nog twee jonge olifanten van 6 jaar oud. "Omdat zij baat hebben bij een stabiele en rustige omgeving, lopen zij zo veel mogelijk afgezonderd van de rouwende familiegroep." Daarmee wil het park de grootste stress voor hen vermijden.



De kudde heeft de tijd gekregen om afscheid te nemen van Ka Yan. Het stoffelijk overschot zal onderzocht worden door de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, net als eerder gebeurde bij Nagarr. Het tweede overlijden in korte tijd maakt veel indruk "op zijn verzorgers, medewerkers en de vaste bezoekers", meldt Wildlands.