Zweeds pretpark kondigt break dance 5 aan: 'Allernieuwste op gebied van attractie-innovatie'

Het allernieuwste op het gebied van attractie-innovatie. Zo beschrijft het Zweedse pretpark Liseberg de nieuwe attractie Kraftverket, die in de zomer van 2025 opent. Het gaat om een zogeheten break dance 5: een moderne variant op de bekende break dance, gebouwd door Huss Park Attractions uit Duitsland.

Kraftverket betekent letterlijk krachthuis. De attractie is vormgegeven als een futuristische energiecentrale. Op een schijf met een diameter van 16,5 meter staan twintig tollende gondels voor elk twee personen. Een prototype van de break dance 5 draait sinds kort in het Oostenrijkse pretpark Prater.

Liseberg zet de molen neer in de buurt van dive coaster Valkyria. "De locatie werd zorgvuldig gekozen om de spanning te maximaliseren, bezoekers een unieke ervaring te bieden en het maximale uit de beperkte ruimte van het park te halen", zegt een woordvoerder.



Niet misleiden

Directeur Andreas Andersen spreekt over "een echte sensatie voor families". "Kraftverket lijkt misschien bescheiden op basis van de omvang, maar laat je daardoor niet misleiden." Het park huisvestte tussen 1987 en 1993 al een oude versie van de break dance, ook afkomstig van Huss.



Andersen: "We zijn er erg trots op dat we deze klassieker terughalen naar Liseberg." Naar verwachting opent Kraftverket aan het begin van het zomerseizoen. Er geldt een minimumlengte van 120 centimeter. Bezoekers met een lengte vanaf 140 centimeter hoeven niet begeleid te worden door een langere volwassene.