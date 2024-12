Puy du Fou

Themapark Puy du Fou komt met eigen versie van bordspel Monopoly

Van het wereldberoemde gezelschapsspel Monopoly bestaat nu ook een speciale Puy du Fou-editie. Spelers krijgen de kans om bekende locaties uit het populaire Franse themapark te kopen en te verkopen. Bijzonder is dat de pionnen - zes stuks - en de hotels ook zijn aangepast.

Zo kan bijvoorbeeld gespeeld worden met een adelaar, een helm, een zwaard en een paard. Het speelbord is geïllustreerd met de shows, themagebieden, hotels en restaurants uit Puy du Fou. De nieuwe voorstelling L'Épée du Roi Arthur, die in 2025 in première gaat, is ook al onderdeel van het spel.

De kleurverschillen in de speelvakjes symboliseren zonsopgang en zonsondergang. Monopoly Puy du Fou is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. Op dit moment wordt het Franstalige spel alleen online verkocht, voor 49,95 euro. Het park zelf is tot april volgend jaar dicht.