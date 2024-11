Natura Artis Magistra

Artis neemt afscheid van Afrikaanse wilde honden: laatste dieren ingeslapen

In de Amsterdamse dierentuin Artis zijn geen Afrikaanse wilde honden meer te vinden. De laatste twee dieren werden onlangs geëuthanaseerd, meldt het dierenpark. Het gaat om twee zussen van 10 jaar. De gezondheid van één van de twee ging hard achteruit.

Nadat zij was ingeslapen, bleef er nog één Afrikaanse wilde hond over. Artis benadrukt dat sprake is van "sociale groepsdieren". "Daarom was een solitair bestaan niet in het belang van het welzijn van het overgebleven vrouwtje. Haar gezondheid was tevens kwetsbaar."

Na enkele dagen van observatie namen de dierenarts en verzorgers de "moeilijke beslissing" ook haar in te laten slapen, aldus Artis. Mogelijk komen er in de toekomst nieuwe Afrikaanse wilde honden naar Amsterdam. Daarvoor zal het verblijf eerst vernieuwd moeten worden.



Beekse Bergen

Voorlopig leven er twee Europese kraanvogels op de voormalige plek van de roofdieren. Wie in Nederland de Afrikaanse wilde hond met eigen ogen wil zien, kan daarvoor nog terecht bij onder meer Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek, GaiaZoo in Kerkrade en ZooParc Overloon.