Disneyland Paris

Aan een nieuw souvenir in Disneyland Paris hangt een prijskaartje van 1790 euro

Een nieuw souvenir in Disneyland Paris is niet weggelegd voor alle Disney-fans. In het Disneyland Hotel wordt een replica verkocht van een herkenbaar glas-in-lood-raam uit het kasteel van Doornroosje. De kosten: 1790 euro.

Het decorelement toont een iconische scène uit de tekenfilm uit 1959: de kus tussen de prins en de schone slaapster. De originele raampartij is zichtbaar in La Galerie de la Belle au Bois Dormant, de walkthrough door het kasteel.

Een Franse glaskunstenaar heeft vijftig replica's geproduceerd. Ze worden momenteel aangeboden in Royal Collection Boutique, de souvenirshop van het Disneyland Hotel. In de winkeletalage staat het raam op een standaard, maar dat onderdeel is niet te koop.